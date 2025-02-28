Движение в сторону Нахабина возобновлено на МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов в сторону Нахабина через участок Царицыно – Перерва восстановлено на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В настоящее время составы временно курсируют без остановок на участке от станции Царицыно до Люблина.

В свою очередь, в пресс-службе Московской железной дороги заявили, что сейчас восстановлено движение поездов на участке Царицыно – Красный Строитель Курского направления МЖД и МЦД-2 в сторону Подольска.

Кроме того, движение электропоездов возобновлено на участке Царицыно – Люблино Курского направления МЖД. При этом поезда МЦД-2 в сторону Нахабина, электропоезда дальних маршрутов Курского направления в сторону Москвы курсируют с отклонением от графика. Также сохраняются опоздания в обратном направлении.

Поезда МЦД-2 начали курсировать с увеличенным интервалом в сторону Москвы и области рано утром 28 февраля. Через некоторое в столичном Дептрансе сообщили, что движение составов было приостановлено на ветке в сторону Нахабина через участок Царицыно – Перерва по техническим причинам.