Интервалы движения поездов увеличены на МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) курсируют с увеличенными интервалами в сторону Москвы и области. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

В данный момент специалисты МЖД принимают все необходимые меры для стабилизации интервала.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что с 1 марта будет изменена схема выхода с платформы МЦД-4 на Курском вокзале. Выход в тоннель № 3 закроют на спуск, поэтому он будет работать только в одну сторону – на подъем к поездам.

Кроме того, поезда МЦД-3 проследуют по измененному расписанию 1 марта. К примеру, на Ленинградском направлении от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала для ряда экспрессов поменяют пути следования. Некоторые составы не будут останавливаться на станции Химки.