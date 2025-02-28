28 февраля, 07:44Транспорт
Интервалы движения поездов увеличены на МЦД-2
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) курсируют с увеличенными интервалами в сторону Москвы и области. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.
В данный момент специалисты МЖД принимают все необходимые меры для стабилизации интервала.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении организации.
Ранее сообщалось, что с 1 марта будет изменена схема выхода с платформы МЦД-4 на Курском вокзале. Выход в тоннель № 3 закроют на спуск, поэтому он будет работать только в одну сторону – на подъем к поездам.
Кроме того, поезда МЦД-3 проследуют по измененному расписанию 1 марта. К примеру, на Ленинградском направлении от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала для ряда экспрессов поменяют пути следования. Некоторые составы не будут останавливаться на станции Химки.
Расписание поездов МЦД-3 изменится с 2 марта