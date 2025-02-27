Расписание поездов МЦД-3 изменится 1 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) проследуют по измененному расписанию 1 марта, в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

На Ленинградском направлении от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала для ряда экспрессов поменяют пути следования. Пассажирам рекомендовали обращать внимание на табло и звуковые оповещения, чтобы не пропустить информацию о пути, по которому отправится поезд.

Некоторые составы не будут останавливаться на станции Химки. Также в течение дня интервалы движения могут быть увеличены до 20 минут.

На Казанском направлении расписание и маршрут следования изменены у ряда поездов дальнего пригорода. Интервалы движения будут увеличены до 20 минут в течение дня, а после 23:00 они составят 30 минут ожидания. Помимо этого, у части поездов сократятся маршруты от и до станций Люберцы и Быково.

Также на станции Митьково первый поезд, следующий в направлении Зеленограда-Крюково, будет отправляться в 06:22, а последний – в 00:32. Для тех, кто едет в сторону Ипподрома, первый поезд отправится в 05:43, а последний – в 00:23.

Между тем в марте в ночное время после 20:00 до 07:00 изменится расписание поездов на МЦД-1 в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская. На Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами: после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, а с начала движения до 07:00 интервалы будут составлять до 40 минут.