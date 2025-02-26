Расписание на МЦД-3 изменится 2 марта и по будням до конца месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения поездов изменится на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) в воскресенье, 2 марта, и по будням до конца месяца из-за работ по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С коллегами из ОАО "РЖД" продолжаем модернизировать инфраструктуру на участке от Люберец до Быкова и на станции Зеленоград-Крюково. Чтобы меньше влиять на движение поездов днем, будем проводить работы в ночное время", – отмечается в сообщении.

На Казанском направлении интервалы частично увеличат: с начала движения до 07:00 – до 20 минут, а после 23:00 – до 30 минут. Часть электричек проследует с укороченными маршрутами от или до Люберец и Быкова. Кроме того, изменят расписание и набор остановок.

На Ленинградском направлении также увеличат интервалы движение поездов: с начала движения до 07:00 – до 20 минут, в течение дня – до 10 минут, после 23:00 – до 20 минут.

Более того, на станции Митьково поменяется время отправления первых и последних составов. В сторону станции Зеленоград-Крюково первый поезд поедет в 06:12, а последний – в 00:02. При этом в сторону Ипподрома первая электричка отправится в 05:43, последняя – в 00:23.

Изменится и расписание поездов на МЦД-1. Это произойдет в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская.

На Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами: после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до часа, а с начала движения до 07:00 интервалы будут составлять до 40 минут.

