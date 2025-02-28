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28 февраля, 08:06

Транспорт

Движение поездов приостановлено на МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение поездов приостановлено на МЦД-2 в сторону Нахабина через участок Царицыно – Перерва по техническим причинам, сообщает в телеграм-канале столичный Дептранс.

В настоящее время специалисты принимают меры для скорейшего возобновления движения.

Ранее сообщалось, что поезда МЦД-2 в сторону Москвы и области курсировали с увеличенным интервалом. В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

До этого движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) было восстановлено после задержки электричек по техпричинам. Максимальное время опоздания составов составляло не более получаса.

Расписание поездов МЦД-3 изменится с 2 марта

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