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05 февраля, 10:58

Транспорт

Движение поездов на Ленинградском направлении ОЖД восстановлено

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) восстановлено, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

По данным перевозчика, пригородные составы на участке Москва Ленинградский вокзал – Зеленоград-Крюково (в том числе МЦД-3) осуществляется согласно расписанию.

Задержка вагонов произошла утром 5 февраля по техническим причинам. Максимальное время опоздания электричек составляло не более 30 минут.

Накануне сбой в движении наблюдался у экспрессов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за травмирования человека на станции Выхино. При этом на движение поездов МЦД-3 ситуация не повлияла.

До этого движение поездов было приостановлено и на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановившегося по техническим причинам состава на станции Серп и Молот. К нему был направлен вспомогательный поезд. Позже оно было восстановлено. Уточнялось, что остановившийся состав отправился со станции самостоятельно.

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