05 февраля, 09:44Транспорт
Поезда Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 задерживаются в сторону Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 задерживаются в сторону Москвы (станция Ленинградский вокзал) по техническим причинам. Об этом предупредила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Как уточнили в компании, максимальное время опоздания вагонов составит не более 30 минут. Кроме того, железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения этого времени.
Накануне аналогичная ситуация произошла у экспрессов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Тогда составы задерживались из-за травмирования человека на станции Выхино. При этом на движение поездов МЦД-3 ситуация не повлияла.
До этого электрички Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 задерживались в сторону Москвы и Подольска. Отмечалось, что это произошло из-за внеплановой остановки поезда на станции Тушино для оказания медпомощи пассажиру.
Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино