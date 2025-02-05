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05 февраля, 09:44

Транспорт

Поезда Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 задерживаются в сторону Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 задерживаются в сторону Москвы (станция Ленинградский вокзал) по техническим причинам. Об этом предупредила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Как уточнили в компании, максимальное время опоздания вагонов составит не более 30 минут. Кроме того, железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения этого времени.

Накануне аналогичная ситуация произошла у экспрессов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Тогда составы задерживались из-за травмирования человека на станции Выхино. При этом на движение поездов МЦД-3 ситуация не повлияла.

До этого электрички Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 задерживались в сторону Москвы и Подольска. Отмечалось, что это произошло из-за внеплановой остановки поезда на станции Тушино для оказания медпомощи пассажиру.

Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино

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