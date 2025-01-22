Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 следуют с отклонением от графика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и электропоезда МЦД-2 следуют с отклонением от графика в сторону Москвы и Подольска. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным МЖД, задержки в расписании произошли из-за внеплановой остановки поезда на станции Тушино для оказания медпомощи пассажиру. Специалисты принимают все меры для сокращения интервалов в движении составов.

За сутки это уже второй подобный инцидент. До этого пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги задерживались в сторону Москвы. Максимальное время опоздания составов не превышало одного часа. Позднее сбои в движении были устранены.

