Сбои в движении поездов на Ленинградском направлении ОЖД устранены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты устранили сбои в движении пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Восстановительные работы завершились в 06:36 по московскому времени. В данный момент составы следуют с отклонением от графика, уточнили в компании, добавив, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания.

Вагоны, следовавшие в сторону станции Москва на Ленинградском вокзале, задерживались из-за технических причин. Максимальное время опоздания составляло не более одного часа.

Ранее сообщалось о задержках некоторых поездов, следующих по МЦД-4, в сторону станции Апрелевка из-за остановки состава по техническим причинам на станции Марьина Роща.

