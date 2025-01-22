22 января, 07:51Транспорт
Сбои в движении поездов на Ленинградском направлении ОЖД устранены
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты устранили сбои в движении пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Восстановительные работы завершились в 06:36 по московскому времени. В данный момент составы следуют с отклонением от графика, уточнили в компании, добавив, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания.
Вагоны, следовавшие в сторону станции Москва на Ленинградском вокзале, задерживались из-за технических причин. Максимальное время опоздания составляло не более одного часа.
Ранее сообщалось о задержках некоторых поездов, следующих по МЦД-4, в сторону станции Апрелевка из-за остановки состава по техническим причинам на станции Марьина Роща.
Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино