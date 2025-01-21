Ряд поездов МЦД-4 задерживаются в пути

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Некоторые поезда, следующие по четвертому диаметру, задерживаются в пути в сторону станции Апрелевка из-за остановки состава, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).

Уточняется, что состав остановился по техническим причинам на станции Марьина Роща, однако он уже находится в пути. Сотрудники ЦППК вместе с Московской железной дорогой (МЖД) проводят работы, которые помогут сократить опоздания остальных составов.

Агентство "Москва" со ссылкой на МЖД уточняет, что незапланированно остановился поезд № 6775 Храпуново – Лесной городок. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Между тем график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и МЦД-3 изменится с 27 по 30 января.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по новому расписанию. Некоторые поезда будут выведены из графика.