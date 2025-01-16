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16 января, 21:00

Транспорт

Городской вокзал Щербинка МЦД-2 открылся после реконструкции в ТиНАО

Городской вокзал Щербинка МЦД-2 открылся после реконструкции в ТиНАО

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В ТиНАО открылся новый городской вокзал Щербинка МЦД-2. Он заменил устаревшую остановку пригородных электричек. Вокзал значительно улучшит доступность для жителей, сокращая время поездки до центральных вокзалов, БКЛ и МЦК. В пешей доступности от него живут и работают порядка 90 тысяч человек.

До конца 16 января на проезжих частях некоторых районов Москвы ожидается гололедица. Водителей и пешеходов попросили быть осторожнее на улицах. Столбик термометра ближе к ночи может достигнуть показателя в плюс 2 градуса.

Крещенские купания пройдут на 42 столичных площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Адреса можно посмотреть на карте городского проекта "Зима в Москве". Окунуться можно будет в течение суток, начиная с 18:00 18 января. В 18:00 19 января площадки прекратят свою работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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