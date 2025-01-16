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16 января, 11:15

Транспорт

В Москве начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай

В Москве начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай

В Москве готовятся запустить второй беспилотный трамвай

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В Москве начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай. Инновационный транспорт уже проехал первые километры по территории депо в районе Строгино.

Пока трамваем управляет водитель, а система дублирует его действия. В Дептрансе добавили, что специалисты уже оборудовали рабочее место для аналитиков в салоне трамвая, а сейчас проверяют работу установленных радаров и камер и проводят тестирование базовых функций трамвая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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