В Москве начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай. Инновационный транспорт уже проехал первые километры по территории депо в районе Строгино.

Пока трамваем управляет водитель, а система дублирует его действия. В Дептрансе добавили, что специалисты уже оборудовали рабочее место для аналитиков в салоне трамвая, а сейчас проверяют работу установленных радаров и камер и проводят тестирование базовых функций трамвая.

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