Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 15:15

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Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

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Открылся городской вокзал Щербинка МЦД-2. Он построен на месте устаревшей остановки пригородных электричек. Вокзал соответствует самым высоким мировым стандартам и обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров.

По словам Сергея Собянина, МЦД-2 уже значительно сократил время в пути до центральных вокзалов города, БКЛ и МЦК. Новый вокзал сможет обслуживать около 25 тысяч пассажиров ежедневно. В ходе мероприятия город и РЖД также утвердили планы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) на ближайшие два года.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил, что проект реализован благодаря тесному сотрудничеству с Москвой и активному участию Собянина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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