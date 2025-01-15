Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 19:15

Общество

В Москве готовятся к крещенским купаниям, несмотря на оттепель

В Москве готовятся к крещенским купаниям, несмотря на оттепель

Грибы появились в Подмосковье из-за теплой погоды

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Ветераны и труженики тыла получат выплаты к 80-летию Победы

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

Москвичи рассказали о своем отношении к бодипозитиву

В Москве 16 января ожидается потепление

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 16 января

Новости регионов: в Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела мимоза

Владимир Путин сообщил о выплате ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы

В Москве продолжается оттепель. Температура воздуха сегодня, 15 января, составила 2 градуса, мокрый снег сменился дождем, густой туман окутал столицу. Синоптики прогнозируют, что крещенская ночь с 18 на 19 января будет теплой – до 3 градусов. Традиционных морозов в этом году ожидать не стоит из-за влияния атлантических циклонов.

Из-за теплой погоды места для Крещенских купаний оборудуют с особым вниманием к безопасности. В Строгинской пойме работы уже идут: организаторы устанавливают противоскользящие настилы, поручни и теплые раздевалки. Для обеспечения безопасности майны размещают поближе к берегу, где лед прочнее и безопаснее. Спасатели проверяют его толщину – в среднем она достигает 15 сантиметров, что достаточно для группы людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарелигиявидеоЕкатерина ФоменкоАлексей Лазаренко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика