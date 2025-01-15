В Москве готовятся к крещенским купаниям, несмотря на оттепель

В Москве продолжается оттепель. Температура воздуха сегодня, 15 января, составила 2 градуса, мокрый снег сменился дождем, густой туман окутал столицу. Синоптики прогнозируют, что крещенская ночь с 18 на 19 января будет теплой – до 3 градусов. Традиционных морозов в этом году ожидать не стоит из-за влияния атлантических циклонов.

Из-за теплой погоды места для Крещенских купаний оборудуют с особым вниманием к безопасности. В Строгинской пойме работы уже идут: организаторы устанавливают противоскользящие настилы, поручни и теплые раздевалки. Для обеспечения безопасности майны размещают поближе к берегу, где лед прочнее и безопаснее. Спасатели проверяют его толщину – в среднем она достигает 15 сантиметров, что достаточно для группы людей.

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