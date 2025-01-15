Повторный разлив мазута с танкера около Тамани локализован

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Повторный разлив мазута с танкера "Волгонефть-239" около поселка Тамань Краснодарского края локализован, рассказал специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный в беседе с ТАСС.

По его словам, небольшое количество нефтепродуктов растеклось, но место происшествия удалось обнести бонами и, таким образом, заблокировать дальнейшее распространение мазута.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия уже заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани. Его возглавит глава МЧС России Александр Куренков.