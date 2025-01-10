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10 января, 17:45

Транспорт

Москвичи получили метро в пешей доступности благодаря новым станциям

Москвичи получили метро в пешей доступности благодаря новым станциям

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Около миллиона москвичей получили метро в пешей доступности благодаря открытию семи станций Троицкой линии и станции "Потапово" на Сокольнической линии в 2024 году. Новая инфраструктура не только упростила транспортное сообщение, но и дала импульс к развитию городской среды, включая создание рабочих мест и снижение нагрузки на соседние станции и дороги.

Станция "Потапово", расположенная в районе Коммунарки, стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Она уже обслуживает более 15 тысяч пассажиров ежедневно и значительно разгрузила прилегающие транспортные узлы. В декабре прошлого года были запущены три станции Троицкой линии – "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская", что обеспечило пересадки на БКЛ и Сокольническую линии.

К 2030 году в Москве планируют открыть еще две линии метро, а также дополнительно будут развивать наземный транспорт, чтобы москвичи могли быстрее добираться до новых станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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