Москвичи получили метро в пешей доступности благодаря новым станциям

Около миллиона москвичей получили метро в пешей доступности благодаря открытию семи станций Троицкой линии и станции "Потапово" на Сокольнической линии в 2024 году. Новая инфраструктура не только упростила транспортное сообщение, но и дала импульс к развитию городской среды, включая создание рабочих мест и снижение нагрузки на соседние станции и дороги.

Станция "Потапово", расположенная в районе Коммунарки, стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Она уже обслуживает более 15 тысяч пассажиров ежедневно и значительно разгрузила прилегающие транспортные узлы. В декабре прошлого года были запущены три станции Троицкой линии – "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская", что обеспечило пересадки на БКЛ и Сокольническую линии.

К 2030 году в Москве планируют открыть еще две линии метро, а также дополнительно будут развивать наземный транспорт, чтобы москвичи могли быстрее добираться до новых станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.