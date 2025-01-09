Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 11:15

Новости

Мэр Москвы: 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построено в 2024 году

Мэр Москвы: 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построено в 2024 году

Собянин: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин: в ближайшие годы в Москве будет построено еще около 170 км дорог

Новое пожарное депо заработало в Коммунарке

Собянин: в Москве завершилось строительство 13 объектов медицинской инфраструктуры

Новости часа: городские службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Собянин заявил, что все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Новости часа: столичные службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

За прошлый год дорожный каркас Москвы пополнился более чем 100 километрами трасс. Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги строительства.

На карте столицы появилось 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а также 15 пешеходных переходов. Особо мэр отметил сентябрь – тогда велопешеходный мост через Яузу соединил объекты университетского кластера Бауманки.

Кроме того, запустили участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до Варшавского шоссе.

В ближайшие два года в городе планируют построить еще около 170 километров дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогивидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика