Мэр Москвы: 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построено в 2024 году

За прошлый год дорожный каркас Москвы пополнился более чем 100 километрами трасс. Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги строительства.

На карте столицы появилось 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а также 15 пешеходных переходов. Особо мэр отметил сентябрь – тогда велопешеходный мост через Яузу соединил объекты университетского кластера Бауманки.

Кроме того, запустили участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до Варшавского шоссе.

В ближайшие два года в городе планируют построить еще около 170 километров дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.