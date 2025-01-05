Собянин: в Москве скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов

Во всех округах столицы скорректированы 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В столице улучшили маршрутную сеть в "Сколково", изменили путь транспорта рядом с открытыми станциями Троицкой и Сокольнической линий метро. Также в городе появились и 15 новых маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

