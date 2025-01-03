Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 09:30

Транспорт

В метро Москвы завершилось строительство пересадки между станциями БКЛ и Калининской линии

В метро Москвы завершилось строительство пересадки между станциями БКЛ и Калининской линии

Первый в России беспилотный трамвай проехал по улицам Москвы уже почти 3 тыс километров

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 72 дня в 2025 году

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 72 дня в этом году

Новости города: в Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте

В России увеличились штрафы за нарушение ПДД

В России увеличились штрафы за нарушение ПДД

В Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте

Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через приложение

Парковки в Москве будут бесплатными до 8 января

В столичном метро завершилось строительство пересадки между станциями Большой кольцевой и Калининской линий. Благодаря второму вестибюлю станции "Авиамоторная" БКЛ время на переход между ветками сократилось до пяти минут.

Раньше пассажирам приходилось выходить на улицу и следовать через Дангауэровский путепровод на шоссе Энтузиастов. Теперь же новый вестибюль позволяет попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика