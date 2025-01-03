В метро Москвы завершилось строительство пересадки между станциями БКЛ и Калининской линии

В столичном метро завершилось строительство пересадки между станциями Большой кольцевой и Калининской линий. Благодаря второму вестибюлю станции "Авиамоторная" БКЛ время на переход между ветками сократилось до пяти минут.

Раньше пассажирам приходилось выходить на улицу и следовать через Дангауэровский путепровод на шоссе Энтузиастов. Теперь же новый вестибюль позволяет попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

