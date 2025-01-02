Со 2 января в Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте. По сообщению столичного Дептранса, стоимость проезда по карте "Тройка" и билету "Кошелек" на наземном городском транспорте, метро и МЦД составит 63 рубля. При бесконтактной оплате – 70 рублей. Оплата проезда по биометрии на метро и МЦД обойдется в 59 рублей.

В ведомстве пояснили, что тарифы на проезд в городском транспорте на протяжении многих лет сохраняются ниже инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.