Москвичи совершили 1,3 млн поездок на городском транспорте в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости Москвы совершили более 1,3 миллиона поездок на городском транспорте. Наибольшей популярностью пользовались метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

"По традиции всю ночь с 31 декабря на 1 января московский транспорт перевозил пассажиров бесплатно и без перерыва", – обратило внимание ведомство.

МЦК и метро воспользовались почти 1 миллион пассажиров. В то же время наземным городским транспортом, в том числе автобусами и трамваями, воспользовались почти 250 тысяч человек. На МЦД совершено почти 100 тысяч поездок.

"На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, а 149 маршрутов наземного городского транспорта будут доступны до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", – добавила пресс-служба.

Между тем москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД в 2024-м. Больше всего пассажиров в уходящем году приняли станции Зеленоград-Крюково, Выхино и Железнодорожная. Рекордное количество поездок за день на всех четырех диаметрах достигло 1,5 миллиона.