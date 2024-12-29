В Москве электросуда прошли 460 тыс км в 2024 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2024 году электрические суда, курсирующие по Москве-реке, прошли расстояние свыше 460 тысяч километров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

Электросуда позволяют быстро перемещаться между берегами Москвы-реки, сокращая время в пути до четырех раз в зависимости от выбранного маршрута, отметил заммэра Максим Ликсутов.

Как он сообщил, в течение уходящего года электросуда преодолели расстояние, эквивалентное 72 земным радиусам, и совершили 47 тысяч рейсов.

К 2030 году планируется запустить до пяти новых маршрутов электрических судов. В настоящее время ведется разработка третьего маршрута.

Между тем москвичи совершили более 400 миллионов поездок на МЦД в 2024-м. Больше всего пассажиров в уходящем году приняли станции Зеленоград-Крюково, Выхино и Железнодорожная. Рекордное количество поездок за день на всех четырех диаметрах достигло 1,5 миллиона.