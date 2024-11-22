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22 ноября, 16:40

Транспорт

"Мой район. Новости": ВСМ Москва – Санкт-Петербург запустят 1 апреля 2028 года

"Мой район. Новости": ВСМ Москва – Санкт-Петербург запустят 1 апреля 2028 года

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Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года. Такую дату назвала компания, которая занимается строительством. Запустить планируют 11 поездов "Белый кречет" с интервалом 15–20 минут. Ближе к 2030 году на рельсы поставят более 40 сверхскоростных составов.

Путешествие между Москвой и Санкт-Петербургом займет всего два часа, а до Твери можно будет добраться за 39 минут. ВСМ протяженностью около 700 километров охватит шесть регионов России. В Москве будут расположены четыре остановки: вокзалы Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовский, Рижский и Ленинградский. С них пассажиры смогут пересесть на 14 станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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