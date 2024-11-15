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15 ноября, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": теплая пересадка появится на станции метро "Электрозаводская"

"Мой район. Новости": теплая пересадка появится на станции метро "Электрозаводская"

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На станции метро "Электрозаводская" скоро появится теплая пересадка, которая свяжет синюю ветку метро с Большой кольцевой линией. Сейчас пассажиры приходится добираются до пересадочного узла пешком. Строительство подземного перехода находится на завершающей стадии.

Идея соединить две ветки возникла еще на этапе строительства станции на Большой кольцевой линии, но реализация проекта затянулась из-за близости к реке Яуза, где много грунтовых вод. Специалистам пришлось работать вручную, разрабатывая породу и отгружая ее наверх с помощью вагонеток.

Сейчас строители завершают последние работы по архитектурной отделке пассажирской зоны и служебных помещений. После открытия пересадочный узел "Электрозаводская" объединит не только станции Арбатско-Покровской и Большой Кольцевой линий, но и платформу третьего московского диаметра, а также маршруты наземного транспорта. 

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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