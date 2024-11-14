Ж/д пути в Крыму освобождены от завалов после обрушения моста

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Железнодорожные пути освободили от завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма, рассказал начальник службы автомобильных дорог региона Николай Мокрицкий.

"По разбору завалов на железнодорожных путях: на сегодняшний день, на данное время, уже пути освобождены. Железная дорога может функционировать", – приводит его слова ТАСС.

Планируется, что движение пригородных поездов на месте обрушения моста восстановят в полном объеме в 11:00 по московскому времени 14 ноября.

Мост между селами Изумрудным и Маслово над железной дорогой обрушился вечером 13 ноября. В этот момент на нем были легковой автомобиль и грузовик. В результате происшествия пострадали двое.



Из-за ЧП было приостановлено движение поездов на участке Соленое озеро – Джанкой. По версии следователей, причиной обрушения мог стать перегруженный грузовой автомобиль.