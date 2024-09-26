Потолок спа-отеля рухнул на посетителей в Петергофе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Потолок обрушился в спа-отеле в городе Петергофе, в результате чего пострадали пять человек. Об этом РИА Новости сообщили источники в экстренных службах.

При этом двое из пяти человек отказались от госпитализации после осмотра на месте. У всех выявлены раны головы и спины, а также ссадины, говорится в сообщении.

"Одна женщина госпитализирована в нейрохирургию", – уточнили в экстренных службах.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга заявили, что ведомство уже начало проверку, в рамках которой будут установлены все причины и обстоятельства обрушения потолка в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице.

"Прокуратура также контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами", – сказано в сообщении.

Ранее уголовное дело по статье "Халатность" было возбуждено после обрушения перекрытий в доме 13 на улице Клары Цеткин в Перми. Перекрытия между первым этажом и подвалом обрушились 11 сентября.

