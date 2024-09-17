Уголовное дело возбуждено после обрушения перекрытий в жилом доме Перми

Фото: perm.sledcom.ru

Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после обрушения перекрытий в доме 13 на улице Клары Цеткин в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

Перекрытия между первым этажом и подвалом обрушились 11 сентября. Площадь повреждений составила 36 квадратных метров. В связи с ЧП были эвакуированы 17 человек. Между тем никто не пострадал, однако одну женщину доставили в больницу из-за ухудшения здоровья на фоне случившегося.

В связи с инцидентом региональные прокуратура и СК организовали проверку. Также стало известно, что ранее жителям дома на улице Клары Цеткин отказали в признании здания аварийным.