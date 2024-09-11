Прокуратура и СК начали проверки после обрушения в доме в Перми

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Прокуратура Свердловского района вместе с региональными следователями начала проверку по факту обрушения перегородок в жилом многоэтажном доме в Перми. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Прокуратура планирует проверить соблюдение прав граждан на безопасное проживание и оценить действия (бездействия) лиц, ответственных за содержание дома, а также контролирующих органов. В случае выявления нарушений, как уточняет пресс-служба, будут приняты меры прокурорского реагирования.

"Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, поставлен на контроль прокуратуры района", – сказано в сообщении.

На место происшествия уже выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловского района Эдуард Кокоев.

Следователи, в свою очередь, в рамках проверки, которая проводится по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уже осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. В пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю добавили, что взяли на особый контроль ход и результаты проверки.

Обрушение подвала и первого этажа многоквартирного жилого дома в Перми произошло утром 11 сентября. Площадь обрушения составила 36 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 17 человек.

По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. На месте происшествия был организован оперативный штаб под руководством профильного заместителя. Для собственников жилья открыли горячую линию, а также развернули пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения.

