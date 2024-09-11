11 сентября, 09:02Происшествия
Подвал и первый этаж жилого дома рухнули в Перми
Фото: МЧС Пермского края
Обрушение подвала и первого этажа многоквартирного жилого дома произошло в Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Площадь обрушения составила 36 квадратных метров, уточнил он. В связи с этим из здания были эвакуированы 17 человек. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.
На месте происшествия организован оперативный штаб под руководством профильного заместителя. В здании уже работают спасатели.
"Для собственников жилья открыли горячую линию: 244-40-13. По адресу улица Клары Цеткин, дом 21, развернут пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения", – сообщил Соснин.
В конце августа в жилом многоквартирном доме пермском Кизеле прогремел хлопок газа. Из здания оперативно были эвакуированы местные жители.
Позже из-за хлопка перекрытие между четвертым и третьим этажами рухнуло, однако возгорания не было. Спасатели вытащили из-под завалов мужчину, а также вывели двоих детей из смежной квартиры соседнего подъезда. В результате пострадал только один человек.
Следователи возбудили дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
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