Подвал и первый этаж жилого дома рухнули в Перми

Фото: МЧС Пермского края

Обрушение подвала и первого этажа многоквартирного жилого дома произошло в Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Площадь обрушения составила 36 квадратных метров, уточнил он. В связи с этим из здания были эвакуированы 17 человек. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

На месте происшествия организован оперативный штаб под руководством профильного заместителя. В здании уже работают спасатели.

"Для собственников жилья открыли горячую линию: 244-40-13. По адресу улица Клары Цеткин, дом 21, развернут пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения", – сообщил Соснин.

В конце августа в жилом многоквартирном доме пермском Кизеле прогремел хлопок газа. Из здания оперативно были эвакуированы местные жители.

Позже из-за хлопка перекрытие между четвертым и третьим этажами рухнуло, однако возгорания не было. Спасатели вытащили из-под завалов мужчину, а также вывели двоих детей из смежной квартиры соседнего подъезда. В результате пострадал только один человек.

Следователи возбудили дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

