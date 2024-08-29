СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморского края, из-за бездействия которых в один день обрушились два моста в двух районах края, сообщает РИА Новости.

20 августа после сильных ливней частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовку на автомобильной дороге Осиновка-Рудная Пристань – Соколовка. Позже в этот день мост провалился у села Невского. Это произошло под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям.

Как пояснили в СК, сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья несли ответственность за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние, но не приняли меры по их реконструкции, что и привело к частичному обрушению.

Следователи выяснили, что в сваях опор моста через реку у села Невского Лесозаводского района разрушился бетон, на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. В 2013 году по результатам обследования моста его признали аварийным, но ремонт до сих пор не проводился.

Мост через реку Соколовку в Чугуевском районе из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части также находится в аварийном состоянии. В июле 2022 года решением суда на Минтранс Приморья была возложена обязанность починить объект в течении двух лет.

Кроме того, прокуратура и полиция с мая 2021 года по июль 2024 года неоднократно выявляли непринятие мер по ремонту мостов, о чем в адрес Минтранса вносились меры реагирования.

Ранее сообщалось, что тропический циклон Jongdari, который прошел в Приморском крае 22 и 23 августа, принес за собой рост рек на 0,6–3,5 метра. От прошедших ранее сильных дождей на отдельных участках рек центральных и западных районов отмечались подъемы воды на 40–60 сантиметров.

В начале августа на реке Малиновке в Приморье произошел прорыв дамбы. В зону затопления попали около 50 домов. Населению микрорайона рекомендовали эвакуироваться. В свою очередь, спасатели помогали жителям поднять бытовую технику и мебель.

Сотрудники МЧС отсыпали дамбу с помощью шести самосвалов. Перекачка воды осуществлялась с помощью передвижных насосных станций в реку Большую Уссурку.