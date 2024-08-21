МЧС РФ предупредило о новых паводках из-за циклона в Приморье

Фото: МЧС России

Тропический циклон Jongdari, который пройдет в ближайшие дни в Приморском крае, принесет за собой рост рек на 0,6–3,5 метра, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что 22 и 23 августа синоптики спрогнозировали сильные дожди. После них подтопления ожидаются в Октябрьском, Уссурийском, Ханкайском, Михайловском, Чугуевском, Кировском, Лесозаводском, а также Дальнереченском и Красноармейском районах.

Сейчас в реках края наблюдаются небольшие колебания уровня воды. Однако от прошедших сильных локальных дождей на отдельных участках рек центральных и западных районов отмечаются подъемы воды на 40–60 сантиметров.

При этом водность большинства рек края превышает норму в 2,8–4,5 раза, а рек южных и восточных районов – в 1,3–2,4 раза, подчеркнули в МЧС.

В начале августа на реке Малиновке в Приморье произошел прорыв дамбы. В зону затопления попали около 50 домов. Населению микрорайона рекомендовали эвакуироваться. В свою очередь, спасатели помогали жителям поднять бытовую технику и мебель.

Сотрудники МЧС отсыпали дамбу с помощью шести самосвалов. Перекачка воды осуществлялась с помощью передвижных насосных станций в реку Большую Уссурку.