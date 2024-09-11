Жителям частично обрушившегося дома в Перми отказали в признании здания аварийным

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь | новости"

Жителям дома на улице Клары Цеткин в Перми, где обрушилась часть перекрытий, ранее отказали в признании здания аварийным. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По факту частичного обрушения общежития была начата доследственная проверка по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Перекрытия между первым этажом и подвалом общежития обрушились 11 сентября. Площадь повреждений составила 36 квадратных метров. В результате ЧП были эвакуированы 17 человек. При этом никто не пострадал, но одну пожилую женщину пришлось госпитализировать из-за ухудшения здоровья на фоне произошедшего ЧП.

