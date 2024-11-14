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14 ноября, 09:02

Происшествия

Движение поездов после обрушения моста в Крыму восстановят 14 ноября

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Движение пригородных поездов на месте обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма восстановят в полном объеме в 11:00 14 ноября, сообщил в телеграм-канале советник главы региона Олег Крючков.

В настоящий момент на месте ЧП заканчивается расчистка железнодорожных путей, добавил он.

Мост между селами Изумрудным и Маслово, расположенный над железной дорогой, обрушился 13 ноября. В этот момент на нем были легковое авто и грузовик. В результате пострадали двое.

Из-за произошедшего было приостановлено движение поездов на участке Соленое озеро – Джанкой. По версии СКР, инцидент мог произойти из-за перегруженного грузового автомобиля.

Новости регионов: в Крыму обрушился автомобильный мост

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