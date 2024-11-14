Движение электричек приостановлено в Джанкойском районе Крыма после обрушения моста

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Движение электричек на участке Соленое озеро – Джанкой в Крыму приостановлено из-за обрушения моста. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Мост, расположенный над железнодорожным полотном между селами Изумрудное и Маслово в Крыму, обрушился вечером 13 ноября. В момент происшествия на нем находились легковушка и грузовик. Предварительной причиной случившегося стало движение перегруженного большегруза.

В результате ЧП травмы получили водители обоих автомобилей. Водителя легковушки доставили в больницу, второй пострадавший от госпитализации отказался.

В данный момент ж/д перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены. Восстановить сообщение планируется в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста.