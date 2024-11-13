СК: обрушение моста в Крыму произошло при движении перегруженного большегруза

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Обрушение моста на дороге Джанкой – Маслово в Крыму произошло из-за движения перегруженного большегруза. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и изучают автотехническую документацию. Сотрудники регионального СК уже начали проверку по факту обрушения моста, в рамках которой будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.

В пресс-службе также уточнили, что травмы получил водитель грузовика и легкового автомобиля. Последнего, по данным следователей, доставили в больницу. При этом в телеграм-канале Минздрава Республики Крым добавили, что его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший от госпитализации отказался, подчеркнули в ведомстве.

Об обрушении автомобильного моста, расположенного над железнодорожным полотном между селами Изумрудное и Маслово в Крыму, стало известно вечером 13 ноября. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

Сотрудникам МЧС России удалось деблокировать двух пострадавших. На месте происшествия задействованы 43 специалиста и 16 единиц техники.

