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12 ноября, 23:15

Транспорт

МЦД помогают москвичам экономить время в пути

МЦД помогают москвичам экономить время в пути

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Московские центральные диаметры (МЦД) изменили привычные маршруты горожан, объединив ключевые транспортные артерии столицы: железные дороги, метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.

Благодаря городскому вокзалу Митьково, открытому Сергеем Собяниным в августе 2024 года, более 100 тысяч москвичей экономят до 20 минут в пути. С открытия городского вокзала Тимирязевская каждый пассажир, который ежедневно ездит на работу, сэкономил почти сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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