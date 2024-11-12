12 ноября, 23:15Транспорт
МЦД помогают москвичам экономить время в пути
Московские центральные диаметры (МЦД) изменили привычные маршруты горожан, объединив ключевые транспортные артерии столицы: железные дороги, метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.
Благодаря городскому вокзалу Митьково, открытому Сергеем Собяниным в августе 2024 года, более 100 тысяч москвичей экономят до 20 минут в пути. С открытия городского вокзала Тимирязевская каждый пассажир, который ежедневно ездит на работу, сэкономил почти сутки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.