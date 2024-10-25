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25 октября, 17:30

Транспорт

"Мой район. Новости": станцию метро "Корниловская" оформят в осеннем стиле

"Мой район. Новости": станцию метро "Корниловская" оформят в осеннем стиле

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Станцию метро "Корниловская" Троицкой линии оформят в осеннем стиле. Ее стены украсят панели оранжевого, кирпичного и бордового цветов. Наземный вестибюль будет в форме лепестка. Остановка станет частью большого транспортного узла. Благодаря ее запуску ускорятся поездки жителей ТиНАО. Они будут экономить в пути более 40 минут в день.

На стены уже нанесено название станции. Строители занимаются отделкой потолка, устанавливают панели. Параллельно идут работы и на других платформах Троицкой ветки. Так, на "Академической" основные монолитные конструкции построены наполовину. Возводят здесь и переход – на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Подробнее – в программе "Мой район".

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