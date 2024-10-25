Сергей Собянин рассказал, как работают специализированные шок-центры Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число столичных специализированных шок-центров достигло 14, туда доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда, рассказал Сергей Собянин.

"Самую большую угрозу для них представляет кардиогенный шок – когда поврежденное сердце плохо обеспечивает жизненно важные органы кровью, а значит, кислородом", – объяснил мэр города в своем телеграм-канале.

Поэтому перед врачами стоит задача оперативно и профессионально выполнить все необходимые медицинские процедуры. Пилотный проект центров, напомнил градоначальник, отрабатывался целый год на базе ГКБ имени Давыдовского, где был показан хороший результат, соответствующий всем лучшим мировым стандартам.

Сейчас 14 центров оснащены различным современным оборудованием, включая аппараты механической поддержки кровообращения.

Кроме прочего, рассказывал ранее Собянин, в 23 стационарах Москвы работает сервис "Цифровая реанимация". Он позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдения состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии и формировать дальнейшую тактику лечения.

