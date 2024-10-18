18 октября, 11:28Мэр Москвы
Собянин: в 23 стационарах Москвы внедрен сервис "Цифровая реанимация"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 23 стационарах Москвы работает сервис "Цифровая реанимация", заявил Сергей Собянин.
"Он позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдения за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач видит всю необходимую информацию на рабочем планшете, может легко отследить эффективность назначенной терапии и сформировать дальнейшую тактику лечения", – цитирует градоначальника портал мэра и правительства.
В сервисе врачи также видят температуру пациента, частоту его сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление. При этом данные доступны специалистам и других отделений.
Таким образом, в столице продолжается цифровизация инфраструктуры здравоохранения, что позволяет автоматизировать все процессы лечебной деятельности, а также помогает еще больше заботиться о комфорте больных и их родственников, так как в Москве внедряется сервис СМС-информирования.
"Родственники получают сообщение о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии, а также ежедневно – информацию о его состоянии", – указал Собянин.
Последняя функция в настоящий момент доступна уже в 20 стационарах города. С момента ее запуска родственникам и представителям больных отправлено более 65 тысяч сообщений о состоянии пациентов.
Столичные власти уделяют внимание не только цифровизации здравоохранения, но и возведению новых медицинских учреждений. Так, Москва выделила еще один земельный участок для постройки частного медицинского центра в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Речь идет о территории на Мосфильмовской улице.
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