Собянин: в 23 стационарах Москвы внедрен сервис "Цифровая реанимация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 23 стационарах Москвы работает сервис "Цифровая реанимация", заявил Сергей Собянин.

"Он позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдения за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач видит всю необходимую информацию на рабочем планшете, может легко отследить эффективность назначенной терапии и сформировать дальнейшую тактику лечения", – цитирует градоначальника портал мэра и правительства.

В сервисе врачи также видят температуру пациента, частоту его сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление. При этом данные доступны специалистам и других отделений.

Таким образом, в столице продолжается цифровизация инфраструктуры здравоохранения, что позволяет автоматизировать все процессы лечебной деятельности, а также помогает еще больше заботиться о комфорте больных и их родственников, так как в Москве внедряется сервис СМС-информирования.

"Родственники получают сообщение о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии, а также ежедневно – информацию о его состоянии", – указал Собянин.

Последняя функция в настоящий момент доступна уже в 20 стационарах города. С момента ее запуска родственникам и представителям больных отправлено более 65 тысяч сообщений о состоянии пациентов.

Столичные власти уделяют внимание не только цифровизации здравоохранения, но и возведению новых медицинских учреждений. Так, Москва выделила еще один земельный участок для постройки частного медицинского центра в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Речь идет о территории на Мосфильмовской улице.

