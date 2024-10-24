Московским автомобилистам посоветовали сменить резину на зимнюю в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова призвала автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, это лучше сделать в выходные, поскольку в ближайшие дни в столице ожидаются осадки и похолодание.

"Во-первых, температура опустится ниже критической отметки и, во-вторых, у россиян впереди праздники. Многие из них отправятся загород, где температура еще ниже. Так что, конечно, лучше не откладывать переход на зимний режим эксплуатации", – пояснила Позднякова.

Она уточнила, что в последние пять дней октября в городе ожидается снег. По прогнозу, снежный покров установится 28–29 октября, но продержится недолго – до первых числах ноября.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что погода готовит москвичам сюрприз в виде снега 31 октября. По его словам, в последние выходные октября придет небольшое похолодание, которое быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное же действо развернется 30–31 октября.

Между тем облачная погода с прояснениями и временами небольшой дождь ожидаются в столице 24 октября. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября.