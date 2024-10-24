Снег ожидается в Москве 31 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода готовит москвичам сюрприз в виде снега 31 октября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

"Довольно ровное и спокойное течение погоды на протяжении всего октября, нарушенное лишь однажды снегопадом на Покров, резко прервется под конец месяца", – уточнил синоптик.

По его словам, в последние выходные октября придет небольшое похолодание, которое быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное же действо развернется 30–31 октября.

Шувалов рассказал, что 30 октября, пришедший со Скандинавии циклон, накроет снегом Санкт-Петербург, 31 октября снег выпадет в Москве, а 1 ноября накроет и Ростов-на-Дону.

"Уже начало ноября средняя полоса встретит нулевой температурой. Отсюда вывод – все на шиномонтаж", – заключил синоптик.

Между тем облачная погода с прояснениями и временами небольшой дождь ожидаются в столице в четверг, 24 октября. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, оперативный и ремонтный персонал находятся сейчас на круглосуточном дежурстве.

Дожди в Москве прекратятся в выходные. Погоду в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, будет определять область повышенного атмосферного давления.