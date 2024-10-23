Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра и дождя в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сильный ветер и дожди ожидаются в Москве 23 и 24 октября. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Вице-мэр подчеркнул, что все ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал находятся сейчас на круглосуточном дежурстве. По его словам, в столице уже приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.



"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – отметил Бирюков.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что дожди в Москве прекратятся в выходные. По ее прогнозу, в пятницу, 25 октября, ночная температура окажется в пределах 2–7 градусов, а дневная – 5–10 градусов. В выходные же, 26 и 27 октября, ветер стихнет, из-за чего погода станет более комфортной. В целом температура будет выше нормы на 2–2,5 градуса.

При этом из-за усиления ветра в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 23 октября. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.