Золотая осень в Москве достигнет пика в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пик золотой осени в Москве наступит в ближайшие дни, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сентябрьская теплая погода внесла свои поправки в природные процессы, в том числе в осенний листопад – произошел небольшой сдвиг начала массового листопада", – отметил руководитель отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

По его словам, обычно листопад в столице начинается в конце сентября и завершается в середине октября. Без листьев деревья остаются после первых сильных морозов. Через 5–7 дней после наступления холодов деревья полностью теряют листву.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что конец октября в столице обещает быть дождливым. За счет этого выпадет норма осадков для второго месяца осени.

При этом температура воздуха будет выше климатической нормы. Синоптик предположила, что по итогам месяца температура превысит норму октября на 3 градуса.