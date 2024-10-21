Синоптик Шувалов: более облачная и ветреная погода ожидается в Москве с 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В начале недели в Москве и Подмосковье будет около 12–14 градусов. Однако уже со среды, 23 октября, прогнозируется более облачная и ветреная погода. Об этом газете "Известия" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, 23 октября в столичном регионе может пройти небольшой дождь, а порывы ветра усилятся до 7–10 метров в секунду. На следующий день ожидаются более продолжительные осадки, а 25 октября температура воздуха понизится до 7–9 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье с 22 по 25 октября пройдут небольшие дожди. Температура 24-го числа составит около 10 градусов, а в последующие дни – не выше 10 градусов. В субботу, 26 октября, будет преимущественно без осадков и до 5–10 градусов. Ночью температура воздуха окажется в пределах от минус 2 до 3 градусов.

В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.

Климатическая зима наступит в столице на 20 суток позже положенного. Такая погода установится в городе в начале декабря, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец.

Он уточнил, что климатическая зима должна наступить в Москве 13 ноября. Однако в этом году смена сезонов произойдет существенно позже из-за сохранения тенденции глобального изменения климата.