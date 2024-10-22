Москву ожидает дождливое окончание октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Конец октября в столице обещает быть дождливым, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, за счет этого выпадет норма осадков для второго месяца осени.

"Последние числа октября будут с дождями, может быть даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется", – сказала Позднякова.

При этом температура воздуха будет выше климатической нормы. Синоптик предположила, что по итогам месяца температура превысит норму октября на три градуса.

В среду и четверг, 23 и 24 октября, также прогнозируются осадки – от небольших до умеренных. К выходным дожди прекратятся, но погоду уже будет определять периферия более прохладного антициклона. В связи с этим в ночные часы температура будет отрицательной – ожидается около минус 3 – минус 2 градуса. Днем будет в пределах 5–8 градусов выше нуля.

Ранее стало известно, что с 23 октября погода в Москве станет более ветреной и облачной. При этом 24 октября ожидаются продолжительные осадки, а 25 октября температура воздуха понизится до 7–9 градусов. В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.