Желтый уровень опасности объявлен 23 октября из-за усиления ветра в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в период с 09:00 до 21:00 23 октября из-за усиления ветра в столице. Об этом сообщил на своем сайте Гидрометцентр России.

В сообщении сказано, что порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

С 23 октября погода в Москве станет более ветреной и облачной. При этом 24 октября ожидаются продолжительные осадки, а 25 октября температура воздуха понизится до 7–9 градусов. В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.

Синоптики также охарактеризовали конец октября в Москве как дождливый. По их словам, выпадет норма осадков для второго месяца осени. При этом температура воздуха будет выше нормы на три градуса.

