Водителей в Московском регионе призвали избегать резких маневров из-за мокрой дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На нескольких трассах в Московской и других областях во вторник, 22 октября, ожидается дождь. В связи с этим пресс-служба госкомпании "Автодор" призвала водителей быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, а также следить за сообщениями на информационных табло.

Так, осадки в виде дождя прогнозируются на трассах М-1 "Беларусь" и М-11 "Нева". При этом ночью они ожидаются на всей протяженности автодорог.

Неблагоприятная погода ожидается и на трассе М-3 "Украина". Кроме того, в ночное время суток осадки сохранятся на территории Московской, Калужской и Брянской областей. Помимо этого, дождь пойдет в некоторых местах днем на дороге М-4 "Дон" и продолжится ночью в Тульской области и Краснодарском крае.

Также, по данным компании, под непогоду в ближайшие сутки подпадет трасса М-12 "Восток", проходящая от Москвы до Казани.

Тем временем в столице 22-го числа прогнозируется небольшое понижение температуры. Воздух в городе прогреется только до 13 градусов. При этом погода во вторник в столичном регионе будет сформирована противоборством антициклона с юго-запада и циклона с северо-востока.

В связи с этим в Москве будет более облачно, что несколько ограничит приток солнечного тепла. Однако вероятность дождей в самом городе по-прежнему остается низкой, но они все же могут пройти в отдельных районах Подмосковья.