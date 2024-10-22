Воздух в Москве прогреется до 13 градусов 22 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшое понижение температуры прогнозируется в Москве. Во вторник, 22 октября, воздух в столице прогреется до 13 градусов, рассказал в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в этот день погода в столичном регионе будет сформирована противоборством антициклона с юго-запада и циклона с северо-востока. В связи с этим в городе будет более облачно, что несколько ограничит приток солнечного тепла.

При этом вероятность дождей в Москве по-прежнему остается низкой, отметил эксперт. Однако они все же могут пройти в отдельных районах Подмосковья.

Температура воздуха в столице будет варьироваться от 11 до 13 градусов. При этом по области воздух прогреется до 9–14 градусов. Такая погода будет сопровождаться западным ветром, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. На этом фоне упадет атмосферное давление. Оно зафиксируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба. Этот показатель все же останется выше нормы.

Вместе с тем в среду, 23 октября, в городе прогнозируются кратковременные дожди и 10–12 градусов, отметил специалист.

Ранее стало известно, что с 22 октября погода в Москве станет более ветреной и облачной. В четверг ожидаются более продолжительные осадки, а 25 октября температура воздуха понизится до 7–9 градусов. В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.