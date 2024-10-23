Синоптик Позднякова: дожди в Москве прекратятся в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в Москве прекратятся в выходные. Погоду в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Дожди обрушились на Москву в среду, 23 октября. Согласно прогнозу Поздняковой, в четверг, 24 октября, осадков будет меньше, однако ожидается ветреная погода. На следующий день местами пройдет небольшой кратковременный дождь, при этом ветер сохранится.

Ночью 24 октября в столице будет от 4 до 6 градусов, а днем – от 6 до 8 градусов. Ветер северо-западный, местами его порывы будут достигать 12–15 метров в секунду.

В пятницу, 25 октября, ночная температура окажется в пределах 2–7 градусов, а дневная – 5–10 градусов.

"Что касается температурного режима – ночи станут прохладнее. В ночь на субботу уже возможна по области и отрицательная температура, до минус 2 градусов. А дневная температура в выходные дни будет в пределах 5–10 градусов", – отметила Позднякова.

Также 26 и 27 октября ветер стихнет, из-за чего погода станет более комфортной. В целом температура будет выше нормы на 2–2,5 градуса, положительная аномалия еще сохранится, подчеркнула синоптик.

Столичных водителей призвали снизить скорость движения в связи с переменчивой погодой 23 октября. В городе прогнозируется то дождь, то солнце, из-за чего дорога при таких неустойчивых условиях становится опасной и непредсказуемой.

Также автомобилистам рекомендовали увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, плавнее перестраиваться и заранее притормаживать перед поворотами и пешеходными переходами.

Из-за усиления ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в период с 09:00 до 21:00 23 октября. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.