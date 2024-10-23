Дожди пройдут в Москве 23 и 24 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дожди ожидаются в Москве 23 и 24 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 23 октября дождь будет небольшим, переходящим в умеренный. По прогнозам синоптика, в разных районах города выпадет от 3 до 8 миллиметров осадков, а где-то даже 10 миллиметров.

Одновременно будет ветрено – порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 10–12 градусов. Ночь на четверг, 24 октября, будет очень теплой – воздух прогреется до 6–8 градусов. В четверг дождь будет постепенно ослабевать. В течение дня будут частые прояснения. Днем ожидается около 10 градусов выше нуля, а ночью – 5–7 градусов градусов.

Между тем желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в период с 09:00 до 21:00 23 октября из-за усиления ветра. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области. Кроме того, конец октября в Москве обещает быть дождливым. За счет этого выпадет норма осадков для второго месяца осени. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы.